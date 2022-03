Uetze

Die Serie von Taschendiebstählen in den Discountern in Uetze reißt nicht ab: Am Montag haben Unbekannte einem 83-Jährigen aus Uetze das Portemonnaie gestohlen. Der Mann hielt sich nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 10.30 Uhr in einem Discounter an Schapers Kamp auf. Er erledigte seine Einkäufe und wollte gegen 10.45 Uhr an der Kasse bezahlen. Dabei bemerkte er, dass sein Portemonnaie aus der Außentasche der Jacke entwendet worden war.

Der Mann gab bei der Polizei zu Protokoll, dass niemand ihn in dieser Zeit abgelenkt oder angesprochen habe. Der Discounter sei nur mäßig besucht gewesen, doch ihm seien keine besonderen Personen aufgefallen – deshalb liegen den Ermittlern auch keine Hinweise auf den oder die Täter vor. In der Geldbörse befanden sich nach Angaben des Seniors diverse Ausweispapiere und ein zweistelliger Bargeldbetrag.

Polizeichefin gibt Tipps gegen Taschendiebstahl

Erst am vergangenen Dienstag hatten Unbekannte zwei Frauen in Uetze bestohlen: Eine 33 Jahre alte Frau aus Uetze büßte ihr Portemonnaie ein, als sie mit ihrer kleinen Tochter im Discounter an der Straße Schapers Kamp einkaufte. Als sie sich für einen kurzen Moment um die Tochter kümmern musste, entwendete ein Unbekannter die Börse aus der Handtasche, die im Einkaufswagen stand. Darin befanden sich eine geringe Menge Bargeld sowie wichtige Dokumente wie Personalausweis und sämtliche EC- und Kreditkarten. Einer 82-Jährige stahlen Unbekannte ebenfalls am Dienstag das Portemonnaie mit Bargeld aus einem Fahrradkorb, während sie an der Nordmannstraße unterwegs war.

Uetzes Polizeichefin Alexandra Frost appelliert zum wiederholten Mal, die Geldbörse am Körper – möglichst in einer Innentasche der Jacke – oder in einer Bauchtasche mit innenliegendem Reißverschluss zu tragen. Sie empfiehlt zudem, genau zu prüfen, welche Dokumente sich im Portemonnaie befinden sollten. „Manche tragen ihr ganzes Leben darin, das ist unnötig“, sagt die Polizeichefin und fügt hinzu, dass man in Deutschland einen Ausweis besitzen, aber nicht mitführen müsse. „Da reicht meist eine Kopie.“

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark