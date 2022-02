Uetze

Das Portemonnaie mit Bargeld im zweistelligen Bereich hat ein Taschendieb am Dienstag gegen 10.30 Uhr einer 82 Jahre alten Frau an der Nordmannstraße gestohlen. Die Seniorin war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit ihrem Fahrrad unterwegs, sie hatte die Geldbörse im Fahrradkorb abgelegt und diesen mit einer Plastiktüte abgedeckt. Als sie sich im Bereich der Volksbank befand, bemerkte die Frau nach eigenen Angaben eine Person, die von hinten an sie herantrat – sie schenkte dem oder der Unbekannten aber keine Beachtung.

Weil sich zu diesem Zeitpunkt viele Kunden in der Volksbank aufhielten, entschied sich die Uetzerin, zunächst einzukaufen. Dabei stellte sie fest, dass sich das Portemonnaie nicht mehr im Fahrradkorb befand. Sie mutmaßt, dass die unbekannte Person den Stopp vor der Volksbank für den Diebstahl ausgenutzt hat.

Hinweise auf den Täter oder die Täterin liegen nicht vor. Die Ermittler bitten deshalb Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark