Uetze

Einen Schaden von etwa 250 Euro hat am Sonnabend eine Taschendiebin verursacht: Die Unbekannte griff zwischen 13 und 13.30 Uhr in die Handtasche einer 64 Jahre alten Frau aus Uetze, die gerade an der Packstation an Schapers Kamp ein Paket abholen wollte. Sie hatte ihre Handtasche mit einem roten Kunstlederportemonnaie an einen Einkaufswagen gehängt, als sie von hinten von einer Frau – vermutlich aus Osteuropa – angesprochen wurde.

Kurze Zeit später bemerkte die Uetzerin, dass ihre Geldbörse fehlte. Sie konnte die mögliche Täterin aber nicht mehr auf dem Parkplatz entdecken. Sie erstattete am Montag eine Strafanzeige wegen Diebstahls, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Das Opfer beschreibt die Diebin als 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hatte dunkelblonde Haare, war bekleidet mit einem hellen Anorak und einer grauen Mütze.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu der Gesuchten geben können. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Gemeindegebiet Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark