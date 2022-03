Uetze

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Donnerstag, 17. März, zwischen 9.20 und 9.40 Uhr gleich zwei Seniorinnen die Geldbörsen gestohlen haben. Die in einem Fall verdächtigten jüngeren Frauen erbeuteten Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Nun bitten die Uetzer Ermittler um Zeugenhinweise. In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Taschendiebstählen in Supermärkten in der Gemeinde gekommen.

Nach Auskunft von Uetzes Polizeichefin Alexandra Frost wurden innerhalb weniger Minuten gleich zwei Seniorinnen in einem Geschäft an Schapers Kamp Opfer von Taschendieben. Im ersten Fall wurde eine 72-Jährige während des Einkaufes bestohlen. Allerdings habe das die Frau erst an der Kasse des Supermarktes festgestellt, als sie selbst bezahlen wollte. Der Polizei gegenüber berichtete die Frau, zu keiner Zeit beim Einkaufen abgelenkt worden zu sein.

Mit gestohlener Bankkarte viel Geld abgehoben

Im zweiten Fall wurde eine 71 Jahre alte Frau das Opfer von Taschendieben. Nach Auskunft der Polizei hatte die Uetzerin bereits ihre Einkäufe bezahlt und wollte den Markt verlassen. Ihr Portemonnaie hatte sie hierbei wohl offen in ihren Einkaufskorb gelegt, berichtet Frost. Auf dem Weg zum Ausgang habe sie nochmal kurz angehalten, um sich Prospekte mitzunehmen. Exakt zu diesem Zeitpunkt hätten zwei jüngere Frauen ihren Weg gekreuzt und den Einkaufswagen der Uetzerin zur Seite geschoben. Vermutlich wurde hierbei die Geldbörse entwendet, heißt es von der Polizistin.

Nachdem die Seniorin den Diebstahl bemerkt hatte, eilte sie wegen ihrer fehlenden Geldkarte sofort zu ihrer Bank. Doch zu spät. Die Diebe hatten am Automaten bereits einen vierstelligen Geldbetrag abgehoben. Wie die Täter an den Pincode gekommen sind, wird aktuell ermittelt.

Hinweise erbittet die Polizei Uetze unter Telefon (05173) 92543o.