Hänigsen

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag kurz vor 15 Uhr in der Windmühlenstraße in Uetze-Hänigsen in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen, als in Höhe des Friedhofs plötzlich die Vorderachse seines Autos, eines Ford Fiestas, brach. Dadurch verlor der Autofahrer jegliche Möglichkeit sein Auto zu lenken und fuhr gegen einen Wagen, der rechts am Straßenrand geparkt war. Der Aufprall war so heftig, dass auch dieses Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Der 19-jährige Fordfahrer hat den Unfall zum Glück unverletzt überstanden. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt nach Schätzung der Polizei im fünfstelligen Bereich.

Von Anette Wulf-Dettmer