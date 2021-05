Hänigsen

Ein neues Projekt haben die Teerkerle, die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hänser Teermuseums, in Angriff genommen. Sie wollen eine neun Meter hohe Nachbildung des hölzernen Förderturms Mohr 3 aus Oelheim (Landkreis Peine) auf dem Museumsgelände in Uetze-Hänigsen aufstellen. 

Das Deutsche Erdölmuseum in Wietze hatte das Modell den Teerkerlen im vorigen Jahr angeboten. Das Wietzer Museum könne das Ausstellungsstück erübrigen, weil es Platz für ein neues Exponat schaffen wolle, sagt Dieter Sieber. Nach seinen Worten haben die Teerkerle das Angebot gern angenommen: „Wir füllen damit eine Lücke.“ Wenn der Turm stehe, könne man in Hänigsen die Geschichte der Erdölförderung in Norddeutschland vom Abschöpfen aus der Teerkuhle bis zur Förderung mit Pferdekopfpumpen darstellen.

Diese Fotomontage zeigt, wo der hölzerne Bohrturm Mohr 3 auf dem Museumsgelände stehen soll. Quelle: Thomas Degro

Pandemie stoppt die Transporte

Die Covid-19-Pandemie hätte das Vorhaben beinahe zum Scheitern gebracht. Einige Teile des Holzturms hatten die Teerkerle bereits im vorigen Jahr in Wietze abgeholt, wie etwa den Fuß der Pumpe, den Pumpenarm, den Sammeltank und das Förderrohr. Dann stoppte der Lockdown die Transporte. Denn nach einer Vorgabe der Gemeindeverwaltung dürfen an einem Tag nur zwei Teams mit jeweils zwei Helfern zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Gelände arbeiten. Das ist nötig, um die Museumsanlage zu pflegen und die Exponate in Schuss zu halten. Doch der Transport sperriger und schwerer Materialien lasse sich nicht zu zweit bewältigen, sagt Sieber. Gelegentlich kontrollierten die Polizei und das Team Ordnung und Verkehr, wie viele Menschen sich im Teermuseum aufhalten, fügt er hinzu.

Ein weiteres Problem: Das rund 1000 Euro teure Projekt drohte, am Geld zu scheitern. Zurzeit dürfen die Teerkerle keine Besucher über das Gelände führen. Aufgrund der Pandemie zählten sie 2020 nur 130 Gäste. Sonst waren es immer 600 bis 1200 im Jahr. „Diese Einnahmen sind uns weggebrochen“, berichtet Teerkerl Sieber. Betriebskosten für Versicherungen, Strom, Ersatzteile und so weiter fielen aber weiter an. Die Folge: „Es schmolz uns unser Erspartes weg.“

Morsches Holz muss ausgewechselt werden

Außerdem haben die gestiegenen Holzpreise das Projekt gefährdet. Denn teilweise ist das Holz des Oelheimer Förderturms morsch und muss ausgetauscht werden. „Da haben wir uns an die Sparkasse Hannover erinnert. Sie hat uns schon mal aus der Patsche geholfen“, erzählt Sieber. 2018 hatte die Sparkasse die Kosten für die Spezialfarbe übernommen, mit der die Teerkerle damals ihre Pferdekopfpumpen gestrichen haben. Sparkassen-Filialleiter Olaf Pramann brachte in diesen Tagen einen Scheck über 1000 Euro für den Holzturm vorbei und machte sich bei der Gelegenheit selbst ein Bild von dem neuen Vorhaben.

Seit Kurzem ist auch ein bürokratisches Hindernis beim Wiederaufbau des Förderturms beseitigt. „Nach acht Monaten ist die Baugenehmigung eingetroffen“, berichtet Manfred Kindel, der die Arbeitseinsätze der Teerkerle koordiniert. Um das Modell aufzustellen, müssten die Helfer zunächst ein Fundament legen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller