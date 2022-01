Hänigsen

Der frühere Pressewart des TSV Friesen Hänigsen, Otmar Brandes, schreibt eine Chronik der Handballsparte des Vereins in dem Uetzer Ortsteil. Aus technischen Gründen sind drei Teile geplant. Den Abschnitt über die Jahre 1928 bis 1989 hat er jetzt online veröffentlicht. Die beiden weiteren Teile sind nach seinen Worten bereits „grob fertig“.

Nach mündlichen Überlieferungen spielen Hänigser seit 1928 Handball – zunächst viele Jahre auf dem Großfeld im Freien. In dem Jahr legten Vereinsmitglieder einen Sportplatz in einer Kiesgrube auf dem Burgdorfer Berg an und schufen so die Voraussetzungen für Fußball- und Feldhandballspiele. Offiziell rief der MTV Friesen, wie der Sportverein damals hieß, 1930 eine Handballmannschaft ins Leben. Im Jahr darauf kam es zu vereinsinternen Streitigkeiten: Fuß- und Handballer warfen sich vor, einander Spieler abzuwerben.

Dieses Foto zeigt die Hänigser Herren-Handballmannschaft im Jahr 1935. Quelle: Friesen Hänigsen

Sportkleidung wird selbst genäht

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs verboten die Siegermächte im Mai 1945 die Sportvereine. Als die Deutschen wieder im Verein Sport treiben durften, gründeten Einwohner im November 1945 den Spiel- und Sportverein Hänigsen, der auch eine Handballsparte hatte. Im folgenden Jahr nannte sich der Verein in Sportclub Hänigsen (HSC) um. Sportkleidung war damals Mangelware. Die schneiderten die Hänigser Frauen selbst – aus Stoffbeständen der einstigen Heeresmunitionsanstalt (Muna). Die Stoffe mussten vorher noch gefärbt werden. Laut Brandes standen nur gelbe und blaue Färbungsmittel zur Verfügung. Daher sind Blau und Gelb noch heute die Vereinsfarben. Die Hänigser Handballerinnen mussten damals hingegen in schwarzen Turnhosen und weißen Hemden spielen. Die Begründung: Das Bunte sei nichts für Damen.

So sah das Vereinsemblem des Hänigser Sportclubs aus. Quelle: Friesen Hänigsen

In den Nachkriegsjahren fuhren die Handballer zu den Auswärtsspielen mit dem Fahrrad. „Mein Vater ist mit seinen Mitspielern zum Beispiel nach Wesendorf und Gifhorn gefahren und hat mich oft auf der Querstange sitzend mitgenommen“, zitiert Brandes den 1942 geborenen Karl Tannenberg.

1950 fusionieren die Hänigser Sportvereine

1950 schlossen sich der HSC und der zwischenzeitlich wieder gegründete MTV Friesen zusammen. Der neue Verein nannte sich Turn- und Sportverein Friesen Hänigsen 1908. Eine Sporthalle gab es damals in Hänigsen noch nicht. Auf dem Sportplatz spielten die Handballer auch im Winter bei Schnee. Sie trainierten im Freien oder in Hallen der früheren Muna und des damaligen Lagers Colorado am Celler Weg. Im Lager Colorado hatten die Alliierten sogenannte Displaced Persons untergebracht. Das waren hauptsächlich Zwangsarbeiter und von den Nazis Verschleppte aus Osteuropa. Im Lager Colorado richtete der Verein auch Hallenhandballturniere aus.

Die Spielbedingungen im Winter verbesserten sich 1959 entscheidend. Da nahm die Hänigser Volksschule ihre Turnhalle mit einem Schwingboden in Betrieb. „Das war damals die modernste Halle im Landkreis Burgdorf“, sagt Brandes. Obwohl die Halle nicht die erforderlichen Maße eines Handball-Kleinfelds hatte, trugen dort die Friesen-Handballer und andere Vereine ihre Spiele aus. Allerdings nur bis 1968. Von da an untersagte der Handballverband wegen der geringen Maße Punktspiele in der Turnhalle. Die Hänigser Handballer mussten zu ihren Hallenheimspielen auswärts antreten.

Als die Traglufthalle einstürzte

Weil der Hallen- längst den Feldhandball überflügelt hatte, wurde der Wunsch nach einer größeren Halle im Ort immer lauter. Den erfüllte der Unternehmer Johann Köttermann 1973 mit dem Bau einer Traglufthalle auf dem Stadiongelände. Diese Halle bestand aus einer Betonplatte und einer luftdichten Hülle, die rund um die Uhr mit Überdruck über dem Betonfußboden aufgespannt wurde. Von 1975 an weigerten sich auswärtige Vereine, wegen des Überdrucks und des Lärms in der Halle zu spielen. Ende 1988 stürzte sie sogar ein.

Eine neue Ära für den Hallenhandball in Hänigsen begann 1989. Nach langen Diskussionen im Uetzer Rat wurde die Ballspielhalle am Moorgartenweg gebaut. „Erstmals wieder Handballspiele in Hänigsen“, lautete damals eine Schlagzeile.

Otmar Brandes hat in alten Protokollen gestöbert Wenn ältere Mitglieder der Handballabteilung des TSV Friesen Hänigsen zusammensitzen, schwelgen sie hin und wieder in Erinnerungen. Der Spartenvorsitzende Jens Voltmer äußerte irgendwann den Wunsch, dass man alles aufschreiben müsse. Den früheren Pressewart des Vereins, Otmar Brandes, gewann er dafür, eine Chronik der Handballsparte zu schreiben. „Als alter Hänigser machen mir historische Recherchen Spaß“, sagt Brandes. Er stöberte in Protokollen von Vorstandssitzungen und Versammlungen und sichtete Zeitungsartikel. Ein Aufruf in dieser Zeitung im Mai vorigen Jahren, alte Fotos und andere Dokumente zur Verfügung zu stellen, war nach Brandes’ Worten von Erfolg gekrönt: „Das war eine super Sache.“ Sogar frühere Hänigser hätten sich gemeldet. Trotz aller Recherchen sind laut Brandes Lücken geblieben. Zum Beispiel lägen nur sehr wenige Fotos aus der Anfangszeit der Frauenteams vor. Die Chronik will er fortlaufend aktualisieren. Wer dafür Material beisteuern kann, soll sich unter handballchronik@friesen-haenigsen.de melden. Auch für Hinweise auf Fehler ist der Autor dankbar.

Interessierte können den ersten Teil der Chronik unter der E-Mail-Anschrift handballchronik@friesen-haenigsen.de als PDF-Datei anfordern oder diese von der Homepage der Handballsparte www.friesen-haenigsen.de herunterladen. Unter der Rubrik „Spielberichte und Artikel / Dies und das“ findet man auch die Dateien zweier Fotosammlungen mit historischen Aufnahmen.

