Zu schnell, zu laut, zu unsicher: Viele Durchgangsstraßen in den Orten der Region Hannover – und damit speziell deren Anwohner – leiden unter starkem Verkehr. Ein Tempolimit, das dem abhelfen würde, ist aber eigentlich nur vor Kitas, Schulen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen erlaubt. Eigentlich. Denn eine Klausel im Bundesgesetz ermöglicht der Region Hannover einen Großversuch: Für die Zeit von mindestens drei Jahren soll auf bis zu 40 Straßen ein Tempo-30-Limit angeordnet werden. Auch Hänigsen will dabei sein; die örtlichen Politiker haben gleich mehrere Vorschläge in Petto.

Kinder, Bushaltestellen und Einzelhandel sind Grund genug

Vorschlag eins für einen Straßenabschnitt, der für Tempo 30 prädestiniert ist, ist Ortsbürgermeister Norbert Vanin zufolge die Obershagener Straße zwischen Allensteiner Straße und Ostlandstraße. „Dort befinden sich die Bushaltestellen, und es wechseln viele Passanten von einer Straßenseite auf die andere.“ Ein weiterer betrifft die Alte Bahnhofstraße bis zur Henighuser Straße. In der Nähe befinden sich ein Kindergarten und eine Grundschule sowie Einkaufsmöglichkeiten. Dementsprechend stark frequentiert ist dieser Straßenabschnitt, speziell auch von Kindern.

Nummer drei im Bunde ist die Hennighuser Straße/Rälingser Straße vom Pappaul bis zum Netto-Markt. Auch dort gibt es eine Bushaltestelle, der Querverkehr und die Zufahrt zum Supermarkt rechtfertigt dort in den Augen des Ortsrates ein Tempolimit. Ob der Uetzer Ortsteil bei dem Pilotprojekt zum Zuge kommt, ist aber noch unklar.

