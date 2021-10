Keine Angeber-Lyrik, aber Nadelstiche in den Versen: Das erwartet die Zuhörer am Dienstag, 26. Oktober, wenn der Ex-Titanic-Chefredakteur Thomas Gsella in der St.-Petri-Kirche Uetze-Hänigsen aus seinem Buch „Ich zahl’s euch reim“ liest. Direkt nach der Buchmesse.