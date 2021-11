Uetze

17 Uetzerinnen und Uetzer haben jetzt die Chance genutzt und ihre Abgeordnete im Landtag, Thordies Hanisch (SPD), besucht. Mehr als eineinhalb Jahre mussten die Politikinteressierten auf ihren Termin warten, nun trafen sie Hanisch im Gebäude am Platz der Göttinger Sieben in Hannover, um sie mit Fragen zu löchern und die Räumlichkeiten zu besichtigen.

Der Tag begann für die Besuchergruppe stilecht an dem Ort, wo es das eine oder andere Mal heiß hergeht – dem Plenarsaal des Landtags. Nicht weniger leidenschaftlich stellten die Männer und Frauen der 42-jährigen Politikern dabei zunächst allerhand Fragen über den parlamentarischen Ablauf, welche Hanisch ausführlich beantwortete. Mit den Eindrücken des Plenarsaals im Gepäck, zog die Gruppe schließlich weiter in den Fraktionssaal der SPD, bevor Hanisch ihren Gästen zum Abschluss ihr kleines Abgeordnetenbüro vorstellte.

Reaktionen fallen gespalten aus

Das Fazit zum ereignisreichen Tag fiel allerdings gespalten aus. Zwar befand Ernstfried Langer, SPD-Fraktionsvorsitzender in Uetze, dass sich die Atmosphäre im Landtag positiv verändert habe. Doch überwog bei Rudi Meyer die Enttäuschung über die geringe Zahl junger Menschen in der Besuchergruppe. Thordies Hanisch stimmte ihm dabei zu. „Ich kann diesbezüglich nur an alle jungen Menschen appellieren, sich in Parteien zu engagieren und unsere Gemeinschaft aktiv mitzugestalten.“

Das Treffen war eigentlich schon für das Frühjahr 2020 geplant und musste pandemiebedingt immer wieder verschoben werden. „Umso schöner, dass es unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften nun wieder möglich ist und ich wieder Besuchergruppen durch den Landtag führen kann“, äußerte sich Hanisch erleichtert. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die immer einmal den Landtag besuchen wollten, können sich an das Wahlkreisbüro Hanischs unter Telefon (0511) 1674345 oder per E-Mail an info@thordies-hanisch.de wenden.

Von Niklas Borm