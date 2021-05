Uetze/Katensen

Bisher war der promovierte Theologe Tibor Attila Anca nur Vertreter auf der vakanten Pfarrstelle II der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Uetze-Katensen. Nun ist er auch offiziell der zweite Seelsorger neben Pastorin Heidrun Kück. Allerdings ist der 45-Jährige in Uetze nur mit einer Viertelstelle angestellt. Mit einer Dreiviertelstelle ist er weiterhin Seelsorger der Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen.

Bislang war Anca mit einer Viertelstelle Altenseelsorger des Kirchenkreises Burgdorf. „Die Altenseelsorge habe ich abgegeben“, sagt Anca.

Die zweite Pfarrstelle der Kirchengemeinde Uetze war seit der Verabschiedung Andreas Kiebelers in den Ruhestand im Herbst 2020 vakant. „Ich habe nur einen Teil von Herrn Kiebeler übernommen“, berichtet Anca. Er ist nur für den Teil in der Ortschaft Uetze zuständig, der von der Burgdorfer Straße im Norden begrenzt wird und der von der Dollberger Straße im Osten bis zur Dresdener Straße im Westen reicht. Weitere Aufgaben muss er noch mit dem Kirchenvorstand absprechen.

Zum Uetzer Pfarrbezirk II gehören außerdem Katensen, Dahrenhorst und das Spreewaldseengebiet, der Schafstallweg und das Westende der Burgdorfer Straße. Für die dortigen Einwohner sind die Pastoren der Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen, Steffen Lahmann und Ulrich von Stuckrad-Barre, Ansprechpartner.

Anca hat Büroarbeitsplätze in Dollbergen und im Uetzer Pfarrhaus, wohnt aber in Lehrte, wo seine Frau Sophie Pastorin der Markus-Gemeinde ist. Der zweifache Vater, dessen Hobbys Fahrradfahren und Kochen sind, ist von der Nationalität her Ungar, stammt aber aus Rumänien. In Rumänien hat er studiert und sein Vikariat absolviert. Später promovierte er in Heidelberg. Seit 2016 ist er Pastor in Dollbergen und Schwüblingsen – anfangs als Vertretung.

Anca ist unter der Telefonnummer (05132) 5045860 oder per E-Mail an tibor.anca@evlka.de erreichbar.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller