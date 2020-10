Uetze

„Ich befürchte, dass die Wölfe im Winter in die Ortschaften kommen“, sagt Oliver Brandt vom Vorstand der Burgdorfer Jägerschaft. Diese Mutmaßung scheint keineswegs unbegründet: Am Freitagabend sind vier Wölfe auf den Weiden direkt an der Hünenburgstraße in Uetze gesichtet worden – nur wenige Meter von den Wohnhäusern entfernt. Anwohnern gelang es, die Tiere mithilfe von Autos und anderen Fahrzeugen zu vertreiben. Nutztiere kamen dieses Mal nicht zu schaden.

Dirk Klein bekam einen gewaltigen Schreck am Freitagabend. „Ich wollte gegen Viertel nach Neun meine Schafe füttern“, berichtet der Inhaber eines Uetzer Bestattungsinstituts. „Da habe ich auf der Wiese einen Wolf gesehen, der sich alles ganz interessiert anguckte. Es muss ein Jungwolf gewesen sein; er war noch nicht so groß.“ Klein alarmierte sofort seinen Nachbarn, den Kreisjägermeister Eckard Baars, und Uwe Kaufmann. Kaufmann besitzt Isländerpferde, die auf der Weide neben den Schafen standen – drei Pferde, dazu zwei Fohlen. Als die Männer sich genauer auf dem Grünland zwischen Hünenburgstraße und Bundesstraße 188 umschauten, entdeckten sie drei weitere Wölfe, die sich bereits in der Nähe der Pferde aufhielten.

Autos , Quad und E-Scooter im Einsatz

„Wir haben die Gegend mit Lampen ausgeleuchtet und die Wölfe dann mit Autos, einem Quad und meinem E-Scooter vertrieben. Sie haben sich Richtung Burgdorfer Holz davon gemacht “, sagt der Kreisjägermeister Baars: „Herr Kaufmann hat trotzdem eine sehr unruhige Nacht gehabt.“ Wahrscheinlich nicht nur er: Nach diversen Wolfsrissen im Umfeld des Burgdorfer Holzes ist die Anspannung gerade bei Tierhaltern groß – genauso wie die Ratlosigkeit. „Ich habe meine Pferde jetzt in den Stall gebracht und da bleiben sie in diesem Jahr auch“, sagte Kaufmann nach der turbulenten Nacht. Er werde nun entsprechende Anträge stellen, um einen Wolfsschutzzaun errichten zu können. „Und im Frühjahr kommen sie dann wieder auf die Weide.“ Zufrieden ist er allerdings nicht mit dieser Lösung.

„Die Wölfe haben keine Angst und kennen keine Grenze“

Es sei Zeit, dass die Politik eine Handhabe schaffe, mit deren Hilfe das Wolfsproblem angegangen werden könne, sagt Kaufmann. „Die haben keine Angst und kennen keine Grenze; überqueren eine stark befahrene Bundesstraße und kommen immer näher an die Häuser.“ Andere Pferdehalter hätten ihre Tiere aus Sorge auch bereits von den Weiden geholt. „Einer hat versucht, seinen Zaun auf eigene Kosten und eigene Faust sicherer zu machen“, berichtet er. Doch die Wölfe fänden immer noch Schlupflöcher. „Dafür tun wir Rehen, Hasen, Fasanen und anderen Wildtieren nichts Gutes. Die kommen nämlich durch die Wolfzäune nicht mehr hindurch.“

Dirk Klein will seine Schafhaltung aufgeben

Kaufmanns Weidenachbar Dirk Klein überlegt, seine Schafhaltung aufzugeben – nach mehr als 20 Jahren. „Für acht Schafe lohnt sich ein Wolfszaun nicht“, sagt er. „Ich werde also wohl meinen Schlachter anrufen.“ Ihm ist zu Ohren gekommen, dass mittlerweile bis 1000 Euro dafür geboten würden, wenn jemand einen der Wölfe abschießt – ein weiteres Zeichen dafür, wie blank die Nerven liegen rund ums Burgdorfer Holz.

Zehn bis 13 Wölfe hätten ihr Revier in dem Bereich, davon acht Jungtiere, sagt Oliver Brandt von der Jägerschaft Burgdorf. „Das sind mehr als in Rodewald.“ Dort gilt für den Leitrüden des Rudels, das ebenfalls für viele Risse verantwortlich ist, vorerst bis Ende des Jahres eine Abschussgenehmigung. Brandt hofft darauf, dass Umweltminister Olaf Lies auch für den hiesigen Bereich endlich eine Regelung schafft. „Die Sache liegt ihm vor, doch bis jetzt ist nichts geschehen.“

Wölfe sind nicht zum ersten Mal so nahe

Bereits im August waren Rinder des Milchhofs Osterwiese in Uetze-Obershagen nur wenige Hundert Meter vom Hänigser Schwimmbad entfernt von einem Wolf attackiert worden. Die Gefahr, dass die Wölfe, die keine Scheu kennen, weil sie nichts zu befürchten haben, bis in die Wohngegenden vordringen, sei durchaus berechtigt. Das zeigten Vorkommnisse wie das am Freitagabend, sagt Brandt.

Wie sich ein Rudel entwickeln kann, schildert Lüder Richter, Wolfsberater im Landkreis Peine. „Die Eltern bilden zusammen mit den Welpen und den Jungtieren vom letzten Jahr ein Rudel. Die Jährlinge helfen bei der Aufzucht der jüngeren Geschwister.“ Die Welpen bleiben am Versammlungsplatz, wohin ihnen die anderen Tiere das Futter bringen. Entweder schleppen sie die Beute dorthin oder aber sie speien bereits aufgenommene Nahrung aus. Nach zwei bis drei Jahren verlassen die Jungtiere das Rudel und suchen sich einen Partner und ein eigenes Revier.

Von Sandra Köhler