Altmerdingsen

Auf der Bundesstraße 188 in Uetze-Altmerdingsen ist es am späten Donnerstagnachmittag um 17 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 19-jähriger Fahrer aus Neustadt, der mit seinem Opel Vivaro in Richtung Burgdorf unterwegs war, bemerkte zu spät, dass vor ihm auf Höhe des Kreuzwegs ein Auto verkehrsbedingt hielt. Er fuhr auf den Wagen einer 61-jährigen Frau aus Sassenburg auf. Nach dem Aufprall klagte die Beifahrerin im Auto über Nackenbeschwerden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von circa 2000 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer