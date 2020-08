Uetze-Katensen

Eine schillernde Show mit dem Travestiekünstler Sven Peterhänsel aus Katensen steigt am Sonnabend, 8. August, auf dem Hoopt, dem Uetzer Schützenplatz. Von 20.15 bis 22.15 Uhr erwartet die Besucher ein Programm unter Uetzes Abendhimmel. „Es wird viel Musik und natürlich Travestie geben“, kündigt Peterhänsel an, der seit Jahren erfolgreich als Miss Liss auf internationalen Bühnen steht.

Die Idee, sich aus der Corona-Lethargie mit einem Drive-in-Sommerkonzert zu befreien, hatte Peterhänsel Ende Juni. Wegen der Pandemie waren all seine Auftritte bis Ende August storniert worden. Am Wochenende setzt er die Idee gemeinsam mit drei befreundeten Künstlern um und nennt seine Show deshalb auch „Miss Liss & Co“. Ein Autokonzert wird es aber vermutlich nicht werden. „Wenn es so heiß wird, wie angekündigt, hält es niemand im Auto bei abgestellter Klimaanlage aus“, sagt Peterhänsel. Deshalb werden auf dem Schützenplatz mit den mächtigen Eichen für die Besucher Stühle an und vor der Bühne aufgestellt. Allerdings hält er sich die Option offen, kurzfristig auf die Drive-in-Variante umzuschwenken, „wenn das Wetter wider Erwarten zu schlecht ist“.

Keine Show ohne Hygienekonzept

Für die Show musste Peterhänsel auch ein Hygienekonzept ausarbeiten und von der Gemeinde genehmigen lassen. Die Stühle werden mit ausreichend Abstand zueinander aufgestellt. Es gibt am Eingang und im Toilettenbereich Desinfektionsmittelspender. „Die haben wir extra für die Veranstaltung angeschafft.“ Wie bei allen Veranstaltungen müssen sich die Teilnehmer auch hier in eine Anwesenheitsliste mit ihren Kontaktdaten eintragen. „Außerdem halten wir uns an die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts und messen am Eingang bei jedem Besucher die Temperatur“, kündigt der Künstler an.

Hier gibt’s die Karten

Um die Besucherströme zu kanalisieren und vor allem Staus am Eingang zu vermeiden, gibt es gestaffelte Einlasszeiten: um 18.15, 18.45, 19.15 und 19.45 Uhr. Der Eintritt kostet 24,50 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf auf www.missliss.de und sowie per Whatsapp unter (01 78) 9 24 92 71.

Von Anette Wulf-Dettmer