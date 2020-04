Katensen

Von der Corona-Krise arg gebeutelt ist der international bekannte Travestiekünstler Sven Peterhänsel aus Katensen. Noch nie habe er während seiner 15-jährigen Karriere solche Existenzängste gespürt wie zurzeit, sagt der Soloselbstständige. „Ich mache mir große Sorgen, ob es meine Firma in einem halben Jahr noch gibt“, sagt Peterhänsel, der sich in seinen Shows dem Publikum als Miss Liss mit blonder Perücke und in einem sexy Outfit präsentiert. Er kenne drei, vier Kollegen, die wegen der fehlenden Auftrittsmöglichkeiten bereits Insolvenz angemeldet hätten., berichtet Peterhänsel.

Seit drei Wochen ist der Travestiekünstler, der sonst in einem Jahr rund 120 Showtermine in Deutschland, Österreich und der Schweiz absolviert, nicht mehr auf einer Bühne gewesen. Und das wird sich auch in den nächsten Monaten nicht ändern. „Ich habe vor August keinen einzigen Termin mehr“, sagt der Katenser. Allein bis Mai fielen für ihn 25 Veranstaltungen aus. Bis August seien es noch einmal 30 bis 40.

Künstler hat ein halbes Jahr lang keine Einnahmen

„In meiner 15-jährigen Laufbahn bin ich noch nie so lange zwangsweise zu Hause geblieben“, klagt der Künstler. Das bedeute, dass er ein halbes Jahr lang keine Einnahmen habe. Keiner wisse, wie die Bestimmungen für Veranstaltungen nach der Lockerung der Kontaktsperre aussehen werden. Peterhänsel befürchtet, dass dann die Veranstaltungssäle nicht mehr voll besetzt sein dürfen. Das bedeute natürlich weniger Einnahmen. Bisher schauten sich bis zu 2000 Besucher seine Auftritte an.

Peterhänsel tritt nicht nur in Shows als gebuchter Künstler auf. Er organisiert auch eigene Veranstaltungen. Dafür benötigt er Mitarbeiter, die die Technik bedienen. Die meisten Veranstaltungstechniker arbeiteten für ihn gegen Rechnung, berichtet er. Sie müssten momentan ebenso Einnahmeausfälle verkraften wie die studentischen Hilfskräfte, die er als Minijobber beschäftige.

Staatlichen Zuschuss beantragt

Peterhänsel hofft, dass er einen staatlichen Zuschuss für Soloselbstständige bekommt. „Den habe ich als Erstes beantragt“, berichtet er. Nun müsse er abwarten, ob und in welcher Höhe der Zuschuss bewilligt wird. „Ich tüftele mit Beratern, wie ich mich über Wasser halten kann“, sagt der Künstler. Diese Lösung soll ihm in Zukunft auch in einer ähnlichen Krise ein Einkommen verschaffen. Wie sie aussehen werde, könne er im Moment allerdings noch nicht sagen.

In den vergangenen Jahren hatte Peterhänsel in seinem Heimatort Katensen im Sommer auf dem Festplatz ein Konzert mit Bands ausgerichtet. Ein Programmpunkt war dabei eine Showeinlage mit Miss Liss. Für dieses Jahr hat er das nicht geplant. „Das hat nichts mit Corona zu tun“, sagt der Katenser. Ohne die Epidemie hätte er sonst einfach genug zu tun gehabt.

