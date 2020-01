Uetze

Ein Kontaktsensor an der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Imkernhof in Uetze hat einen Einbruch nicht verhindert. Die unbekannten Täter hebelten die Tür am Sonnabendnachmittag auf. Die 81- und 76-jährigen Bewohner hatten ihr Haus um 14 Uhr verlassen. Als sie um 15.45 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass in der Zwischenzeit Einbrecher ihre Wohnräume durchwühlt hatten. Die Täter haben laut Polizei zielgerichtet nach Wertgegenständen gesucht. Mitgenommen haben sie letztlich Schmuck.

Bei einer ersten Befragung in der Nachbarschaft haben Polizeibeamte erfahren, dass die direkten Nachbarn keinen Alarm, den der Kontaktsensor der Terrassentür auslösen soll, gehört haben. Wie eine Sprecherin der Polizei erklärte, sei der Sensor offensichtlich nicht defekt gewesen. Allerdings lag er abgerissen irgendwo im Wohnzimmer.

Nachbarn fällt silbergrauer Kombi auf

Zudem berichten Nachbarn, in den frühen Nachmittagsstunden auf den Fußwegen zwischen den Häusern einen Mann gesehen zu haben. Dieser soll umher gegangen sein und telefoniert haben. Zudem war ihnen am selben Tag ein silbergrauer Kombi mit zwei männlichen Personen aufgefallen, der langsam die Anwohnerstraßen entlang fuhr. Allerdings hat sich laut Polizei von den bislang befragten Anwohnern niemand das Kennzeichen notiert. Selbst zur Fahrzeugmarke gebe es keine Angaben.

Deshalb hofft die Polizei auf weitere Zeugen im Wohngebiet oder darüber hinaus, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Die Polizeidienststelle Uetze ist unter Telefon (05173) 925430 erreichbar.

Aktuelle Berichtevon Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Siehier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer