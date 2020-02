Uetze

Trotz kaum ausreichender Trainingsmöglichkeit hält der VfL Uetze die Tradition des Deutschen Sportabzeichens hoch. Jedes Jahr bietet er Trainingseinheiten in den einzelnen Disziplinen an und nimmt die Prüfungen dafür ab. 2019 haben in Uetze 127 Sportbegeisterte die Anforderungen für das Abzeichen erfüllt, darunter 101 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahre.

Acht Familiensportabzeichen vergeben

Der Nachwuchs kommt aus den Handball- und Leichtathletiksparten des VfL sowie aus der Grundschule Uetze und den Uetzer Kindergärten. Manche bringen ihre Eltern mit zum Training. Aber nicht zum Zuschauen, sondern zum aktiven Mitmachen. Das Ergebnis: An acht Familien konnte das Familiensportabzeichen übergeben werden, berichtet Spartenleiter Nicolas Kanngießer.

Training für Kinder geht wieder los

Weil der große Sportplatz hinter dem Hoopt – abgesehen von den gut gepflegten Rasenflächen für die Wurfdisziplinen – nur über eine alte Aschenbahn und eine improvisierte Weitsprunggrube verfügt, trainieren die Kinder vor allem in der Großsporthalle am Uetzer Schulzentrum. Ab sofort können Jungen und Mädchen ab sechs Jahre dort jeden Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr aktiv sein. Das Sportabzeichentraining für die Erwachsenen beginnt im Mai auf dem Sportplatz – und zwar mittwochs von 18 Uhr an. Eine Vorabanmeldung ist nicht erforderlich. Wer Fragen hat, kann Nicolas Kanngießer eine E-Mail an leichtathletik@vfl-uetze.de schreiben.

Von Anette Wulf-Dettmer