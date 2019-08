Uetze

Am späten Freitagabend ist einer Polizeistreife ein Radfahrer auf dem Katenser Weg in Uetze aufgefallen, der nicht allzu sicher unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke in den Sattel gestiegen war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.

Als die Polizisten daraufhin den Mann zur Entnahme einer Blutprobe mitnehmen wollten, flüchtet der Radfahrer. Kurze Zeit später entdeckten die Beamten dem Mann jedoch radelnd auf der Bodestraße. Diesmal gab es kein Entrinnen für ihn. Er musste sich Blut abnehmen lassen. Zudem haben die Beamten Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer