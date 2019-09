Am Sonnabend, 14. September, wird in Uetzes Schulzentrum zehn Stunden lang Sport auf hohem Niveau geboten. Die Wettkämpfe beginnen um 8 Uhr. Um 18 Uhr soll der letzte Wettbewerb abgeschlossen sein. Die Tiptoes vom Gastgeber gehen am Sonnabend gleich um 8 Uhr in der Großsporthalle an den Start. Der VfL Uetze, der das Sportevent ausrichtet, hofft auf viele Besucher, die die Athleten mit ihrem Beifall anfeuern. Für sie ist in allen Sportstätten der Eintritt frei.

Parkplätze gibt auf dem Festplatz Auf dem Hoopt sowie am Rathaus. Die Pestalozzistraße wird aus Sicherheitsgründen für den Autoverkehr gesperrt.

In den beiden Sporthallen am Schulzentrum an der Marktstraße werden die Sportler ihre Choreografien im Tanzen, Bodenturnen und in der Gymnastik zeigen.

Die Staffelläufe und der Medizinball-Weitwurf sind auf dem Sportplatz Hoopt.

Die Schwimmstaffeln messen sich im Uetzer Naturerlebnisbad an der Bodestraße.

Für den Orientierungslauf geht es nach Wathlingen. „Dort können wir den Gutsforst am Salzberg nutzen“, sagt Lana Dahlgrün, die gemeinsam mit sieben weiteren Turnerinnen das Sportevent organisiert. Das Gelände ist einen Quadratkilometer groß. „Die Schnellsten werden in einer Stunde durch sein“, sagt Dahlgrün. Der Weg zum Wald wird ausgeschildert sein.

Die Siegerehrung ist am selben Tag für 20.15 Uhr in der Großsporthalle geplant. Erst dort erfahren sowohl Sportler als auch Trainer und Zuschauer, wie gut eine Mannschaft im Gesamtwettbewerb abgeschnitten hat. „Denn zwischendurch gibt es keine Standmeldungen, wie dass bei anderen sportlichen Wettkämpfen üblich ist“, erläutert Dahlgrün.