Uetze

Gegen eine Twingo-Fahrerin aus Uetze ermittelt jetzt die Polizei: Die Frau soll am Mittwoch gegen 11 Uhr einen BMW-Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen und ihn damit in Gefahr gebracht haben.

Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 188 in Richtung Gifhorn unterwegs, als er einen roten Twingo an der Kreuzung zum Fritz-Meinecke-Weg bemerkte. Dessen Fahrerin bremste zunächst ab, scheinbar um die Vorfahrt zu gewähren – wie es die Verkehrsführung in dem Bereich vorsieht. Dann fuhr sie mit ihrem Wagen plötzlich los und setzte sich damit vor den BMW. „Nur durch eine Vollbremsung konnte der BMW-Fahrer einen Zusammenstoß vermeiden“, sagte der Sprecher.

Deshalb folgte der Fahrer dem Twingo und konnte aufschließen. Mit Gesten signalisierte er der Fahrerin, dass sie bei der nächsten Gelegenheit rechts anhalten könnten. Diese Gesten beantwortete die Frau mit Lachen und einem „ Vogelzeigen“. Daraufhin las der BMW-Fahrer das Kennzeichen ab, fuhr zur Polizei nach Uetze und erstattete eine Anzeige wegen „Straßenverkehrsgefährdung durch Vorfahrtsmissachtung“.

Von Antje Bismark