In der Sitzung des Uetzer Rats am Donnerstag, 5. Dezember, wird die geplante Abdeckung des Wathlinger Kalibergs mit schadstoffbelasteten Abfällen zu Diskussionsstoff führen. Denn die Ratsfraktion der Grünen will die Abdeckung der Halde zu verhindern. Sie stellt im Gemeinderat den Antrag, Bürgermeister Werner Backeberg zu beauftragen, mit der Landesregierung über eine Änderung des niedersächsischen Abfallplans zu verhandeln. Ziel der Änderung soll sein, dass der Kaliberg nicht als Deponieraum für mineralische Massenabfälle und belastete Böden dienen darf.

Nach der Eröffnung der Sitzung um 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums, Marktstraße 6, muss der Rat zunächst einen Personalwechsel bei der SPD-Fraktion bestätigen. Der langjährige Ratsherr Jürgen Buchholz aus Dollbergen gibt sein Mandat auf. Für ihn rückt Till Schumann nach. Bürgermeister Backeberg muss ihn als neues Ratsmitglied verpflichten.

Bessere Arbeitsbedingungen für Tagesmütter

Weiteres Thema ist die Kinderbetreuung. Um die Nachfrage nach Kita-Plätzen decken zu können, will die Verwaltung weitere Tagesmütter gewinnen. Deshalb sollen die Arbeitsbedingungen für sie attraktiver werden. Geplant ist, dass Tagesmütter bei Krankheit, Urlaub und Fortbildung bis zu 30 Tage im Jahr eine Entgeltfortzahlung erhalten.

Für die Sportvereine dürfte die Verabschiedung der neuen Sportförderrichtlinien von großem Interesse sein. Von den Organisatoren des Kulturfestivals „mUETZE“ liegt ein Antrag vor, dass die Gemeinde die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernehmen soll. Das Festival soll im nächsten Jahr an drei Wochenenden in den neun Ortschaften der Gemeinde stattfinden.

