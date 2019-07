Uetze

Die Vorbereitungen für das Zwiebelfest in Uetze laufen auf vollen Touren. Das Programm für das zweitägige Straßenfest am Sonnabend, 7. September, und am Sonntag, 8. September, auf dem Hindenburgplatz und den angrenzenden Straßen steht weitgehend. In diesem Jahr hat das Organisationsteam – Ellen Schmidt, Katja Wolfram, Ernstfried Langer und Werner Raschpichler – die Sause unter das Motto „ Mallorca“ gestellt.

DJ Biene legt gewöhnlich im Bierkönig Musik auf. Quelle: Privat

Laut Langer bestreiten am Sonnabendabend „ein Discjockey und Interpreten, die sonst an der Playa de Palma auf Mallorca auftreten“, das Bühnenprogramm des Zwiebelfests. Verpflichtet wurden DJ Biene, der gewöhnlich im Lokal Bierkönig an der Playa de Palma auflegt, sowie der singende Friseurmeister Tim Toupet und der Partysänger Rick Arena, um auf dem Hindenburgplatz für Urlaubsfeeling und Stimmung zu sorgen.

„Das Motto greifen wir auch am Sonntag auf“, kündigt Langer an. Auf der Bühne wird Geier Sturzflug stehen. Die Band, die inzwischen nur noch ein Duo ist, landete in den Achtzigerjahren mit „Bruttosozialprodukt“ und „Pure Lust am Leben“ Hits und tritt heute unter anderem auf Mallorca-Partys auf. „Wir haben alle zwei Jahre ein Motto“, sagt Langer. Die Organisatoren hätten vor einigen Jahren die Besucher nach ihren Wünschen gefragt. Mehrmals wurde eine Mallorca-Party gewünscht – und die soll es jetzt auch geben.

Nach Langers Angaben werden die Besucher an beiden Tagen an 50 bis 60 Ständen Getränke, Speisen und Kunsthandwerk kaufen können. Wegen der großen Nachfrage werde es einen Zwiebelkuchenstand mehr als bisher geben. Auch Vereine würden sich wieder beteiligen. Zum Beispiel wolle Round Table 77 für einen guten Zweck Cocktails mixen. Der Förderverein des Schützenvereins werde ebenfalls mit einem Infostand vertreten sein. „Am Sonntag haben wieder die Geschäfte rund um den Hindenburgplatz geöffnet“, sagt Langer.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller