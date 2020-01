Betrunken und ohne Führerschein hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht – in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Burgdorf räumte er alle Vorwürfe mit großer Reue ein. Seit der verhängnisvollen Fahrt, die in Uetze-Hänigsen begann und in Obershagen endete, trinkt er keinen Alkohol mehr.