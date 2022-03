Uetze

Der Ausschuss für Klima, Verkehr, Umwelt und Planung trifft sich am Donnerstag, 24. März, um 18 Uhr in hybrider Form. Eine Teilnahme ist somit online, aber auch vor Ort im Rathaus möglich. Es können maximal zehn Personen die Sitzung im Sitzungssaal verfolgen.

Bürgerinnen und Bürger haben an diesem Tag die Möglichkeit, eigene Anliegen in der Einwohnerfragestunde vorzubringen. Die Politikerinnen und Politiker sprechen außerdem über das geplante Baugebiet Bockwindmühle. Das kleine Neubaugebiet soll hinter dem Seniorenwohnstift An der Mühle in Hänigsen entstehen. Im Januar und Februar hatten Interessierte im Rahmen der sogenannten öffentlichen Auslegung die Möglichkeit, Anregungen und Hinweise zum Bauvorhaben mitzuteilen.

Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden

Für eine digitale Teilnahme an der Sitzung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann zu den gewöhnlichen Servicezeiten telefonisch unter Telefon (0 51 73) 97 01 28 oder per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de erfolgen. Am Sitzungstag bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Link zugesandt. Die Konferenz findet mittels der Software „Zoom“ statt. Anmeldeschluss ist am Sitzungstag um 12 Uhr. Der Einlass zu den Sitzungen startet ab 17.30 Uhr.

ZFür die Teilnahme im Sitzungssaal gilt die 3G-Regel.

Von Nina Hoffmann