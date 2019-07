Eltze

Unbekannte haben drei Abfallsäcke mit Folien, Farbeimern und einer Kaffeemaschine in der Verlängerung des Warmser Weges in Eltze entsorgt. Entdeckt haben die wilde Müllentsorgung Spaziergänger am Montag gegen 20 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Uetze unter Telefon (05173) 925430 entgegen.

Von Sandra Köhler