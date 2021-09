Uetze

Den Kassenautomaten an einem Blumenfeld zum Selbstpflücken am Kreuzkrug haben Unbekannte zwischen Freitag, 10. September, 17 Uhr, und Mittwoch, 15. September, 15.45 Uhr, aufgebrochen. Nach Aussage einer Polizeisprecherin zerstörten die Täter den fest installierten Automaten und beschädigten ihn schwer, eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Klar ist nach Angaben des Landwirts, der das Blumenfeld in Richtung Gifhorn betreibt, dass die Unbekannten einen mittleren dreistelligen Betrag aus dem Automaten gestohlen haben.

Hinweise auf die Diebe gibt es nicht. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark