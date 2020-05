Hänigsen

Diebe haben zwischen Sonntag, 10. Mai, 18 Uhr, und Freitag, 15. Mai, 13 Uhr, drei sogenannte Honigräume am östlichen Bereich der Riedelstraße gestohlen und damit einen Schaden von insgesamt 800 Euro verursacht. Dabei handelt es sich nach Aussage einer Polizeisprecherin um grüne Styroporkisten, in denen sich Waben befinden. Teilweise sind die Kisten mit einem eingebrannten „FLM“ versehen.

Der Imker bemerkte den Diebstahl östlich der Landesstraße 311 in Richtung Wathlingen am Freitagmittag. Dabei stellt er außerdem fest, dass an weiteren Völkern Deckel und Gurte nicht richtig verschlossen waren. Er nimmt an, der oder die Täter könnten bei der Tatausführung gestört worden seien. Die Polizei hofft auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark