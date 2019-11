Katensen

Ein Unbekannter hat einem Autofahrer aus Katensen übel mitgespielt. Der Autofahrer bemerkte, dass sein Fahrzeug merkwürdig auf seine Lenkmanöver reagierte. Als er daraufhin anhielt, ausstieg und nach der Ursache schaute, bemerkte er, dass jemand am linken Vorderrad fünf Radmuttern gelöst hatte. Die Polizei ermittelt deshalb wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Straftat, die leicht einen schweren Verkehrsunfall zur Folge hätte haben können, im Zeitraum vom 29. Oktober bis 1. November an der Dorfstraße in Uetze-Katensen verübt worden ist. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon (05173) 6267.

Von Joachim Dege