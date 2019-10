Hänigsen

Auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes an der Rälingser Straße in Hänigsen hat ein Unbekannter einen schwarzen Smart so stark beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von 2500 Euro entstanden ist.

Anstatt sich um die Regulierung zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Nach ihm sucht jetzt die Polizei und hofft dabei auf mögliche Zeugen des Unfalls, der sich bereits am Freitag im Zeitraum von 8.45 bis 9.15 Uhr zugetragen haben soll. Etwaige Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von jod