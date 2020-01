Uetze

Eine offenbar eingetretene Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Uetze gibt der Polizei Rätsel auf. Die Eingangstür zu der Wohnung eines 41-jährigen Mannes wurde am Montag in der Zeit zwischen 12 und 12.30 Uhr mutwillig beschädigt. Der Mieter hielt sich während der Tat nicht zu Hause auf. Wie der 41-Jährige der Polizei berichtete, hat er in der Wohnung keine Hinweise gefunden, dass jemand die Räume betreten hat. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Sachbeschädigung, sich in der Uetzer Dienststelle, Telefon (05173) 925-430, zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer