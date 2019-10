Uetze

Eine 31-jährige Autofahrerin aus Bröckel hat bei der Polizei in Uetze eine Unfallflucht angezeigt. Der Vorfall hat sich laut Aussage der jungen Frau am Mittwoch um 18.25 Uhr auf der L 387 in Höhe des Uetzer Klärwerks ereignet. Die Frau erklärte, dass sie in Richtung Bröckel unterwegs war und einen vor ihr fahrenden Transporter der Marke Renault Master sowie ein landwirtschaftliches Gespann überholen wollte. Dann sei der Renaultfahrer plötzlich ausgeschert, um seinerseits den Traktor zu überholen, berichtete die 31-Jährige der Polizei. Dadurch hätten sich beide Fahrzeuge berührt. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt trotzdem fort. Die Autofahrerin konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merken.

Zweite Unfallflucht

Weniger dramatisch war eine Unfallflucht auf der Nordmannstraße in Uetze. Dort hat ein unbekannter Fahrer am Mittwoch um 10.45 Uhr einen blauen Seat im Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Den Vorfall beobachtete ein 61-Jähriger, der in der Nähe arbeitete. Ihm zufolge stieß ein etwa 40-Jähriger mit dem Außenspiegel seines Fahrzeug gegen den Außenspiegel des Seat. Danach soll der Fahrer für wenige Sekunden angehalten haben, dann jedoch weitergefahren sein.

Hinweise zu beiden Unfällen nimmt die Polizei in Uetze unter Telefon (05173) 925-430 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer