Uetze

Schwere Verletzungen hat am Dienstag eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Uetze erlitten. Sie war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW Passat auf der Burgdorfer Straße in Richtung Bundesstraße 188 unterwegs. An der Kreuzung wollte sie nach links in Richtung Burgdorf abbiegen. Dabei übersah sie jedoch aus noch ungeklärter Ursache einen Lastwagen, der sich von links näherte. Dessen 47-jähriger Fahrer konnte den Auffahrunfall nicht mehr verhindern, beide Fahrzeuge prallten zusammen.

Dabei wurde der VW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die Frau verletzte sich bei der Kollision so schwer, dass ein Rettungswagen sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen musste. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht sagen.

Von Antje Bismark