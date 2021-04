Uetze

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Schaden von mehr als 30.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, den eine 86 Jahre alte Frau aus Uetze am Montag verursacht hat. Die Frau war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 12 Uhr auf der Gifhorner Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und fiel Zeugen dabei auf, weil sie unsicher und in Schlangenlinie fuhr. Dabei geriet sie mit ihrem Wagen auch mehrfach in den Gegenverkehr.

Auf der Gegenfahrbahn prallte sie mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen, den ein 69 Jahre alter Mann steuerte. Er versuchte nach Polizeiangaben noch, einen Zusammenstoß zu verhindern und bremste sein Fahrzeug deshalb stark ab. Auch ein Ausweichmanöver nach links reichte nicht aus, um die Kollision zu vermeiden. Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Schnittverletzungen an der Hand, die ein Arzt behandeln musste. Beide Fahrzeuge haben nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert.

Nach Aussage des Polizeisprechers stand die Seniorin nicht unter dem Einfluss von Alkohol, sie wirkte dennoch desorientiert. Ob sie ihre Fahrerlaubnis abgeben müsse, entscheide die zuständige Führerscheinstelle, sagte der Beamte auf Nachfrage.

Von Antje Bismark