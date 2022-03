Uetze

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße in Höhe der Bergstraße in Uetze ist am Dienstag, 8. März, gegen 16.25 Uhr eine Autofahrerin verletzt worden. Drei Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei wollte eine 61 Jahre alter Uetzerin mit ihrem Peugeot von einer Parkfläche entlang der Straße in den fließenden Verkehr einscheren. Dabei habe sie nach Behördenangaben einen von hinten kommenden Audi eines 53 Jahre alten Uetzers übersehen. Der Mann versuchte noch mit einem Schlenker nach links einer Kollision auszuweichen. Doch es kam zum Zusammenprall. Dabei wurde der Peugeot zusätzlich auf einen geparkten Seat geschoben und musste anschließend abgeschleppt werden.

Die Uetzerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens stand am Mittwoch noch nicht fest.

Von Sven Warnecke