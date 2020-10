Altmerdingsen

Vorsorglich in ein Krankenhaus haben Rettungskräfte am Donnerstagabend einen 87-jährigen Autofahrer gebracht: Der Mann war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit seinem Opel Astra gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 188 aus Richtung Burgdorf nach Altmerdingsen unterwegs. In einer Kurve vor der Ortseinfahrt verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten, geriet ins Schleudern und prallte schließlich mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Gegenüber den Einsatzkräften sagte der Autofahrer aus Krätze, dass er keine Verletzungen erlitten habe. Sie schickten ihn dennoch zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Am Auto entstand nach Polizeiangaben Totalschaden. Im Einsatz waren auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hülptingsen, die ausgelaufene Betriebsstoffe abstreuten.

Von Antje Bismark