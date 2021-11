Katensen

Nur noch eine nackte Holzwand an der Michaeliskirche in Katensen weist seit Donnerstagmorgen auf den spektakulären Unfall hin, bei dem am Mittwoch ein 84 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit seinem Wagen durch die Wand des markanten Gebäudes gekracht war. „Das Auto hat die Kirche fast aus eigener Kraft verlassen“, sagt Küsterin Ulrike Elgert. Ihren Angaben zufolge konnte das schwarze Fahrzeug rückwärts ausparken und wurde dann von einem Abschleppdienst in die Werkstatt transportiert.

Anschließend dichteten Handwerker das große Loch mit Holzplatten ab, sodass die Feuchtigkeit jetzt nicht mehr ins Kirchenschiff eindringen kann. Ans Aufräumen können sich die Küsterin und andere Katenser indes noch nicht machen: „Wir müssen erst auf den Gutachter warten, den die Versicherung des Unfallfahrers schicken wird“, sagt Elgert. Wann dieser die Schäden untersuche, stehe nicht fest. Die Wand über dem Mauerloch sei sehr instabil, sagt die Küsterin und fügt hinzu, dass sich der Staub aus der Hauswand im gesamten Gebäude – auch an der Orgel – verteilt hat. „Solange das Gutachten fehlt, können wir den Schaden noch nicht beziffern“, sagt sie.

Senior verwechselt Gas- mit Bremspedal

Die Polizei schätzt die Schäden am Auto, einem Mercedes E320, auf 1000 Euro. Menschen wurden bei dem Unfall, dessen Ursache nach Polizeiangaben noch unklar ist, nicht verletzt. Zeugen berichteten davon, dass der 84-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt habe.

Von dem Unfall und seinen Folgen unberührt bleibt nach Aussagen Elgerts der für Freitag, 5. November, geplante Laternenumzug durch den Ort. „Wir treffen uns draußen, da ist das kein Problem“, sagt sie. Allerdings werde der Kirchenvorstand noch in dieser Woche entscheiden müssen, wo der Gottesdienst zum Volkstrauertag stattfindet – dass dann die Kirche wieder öffnen könne, sehe sie noch nicht, sagt die Küsterin.

