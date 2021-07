Hänigsen

Am Dienstagvormittag hat ein 54-jähriger Autofahrer aus Hänigsen mit seinem Opel Zafira auf dem Gelände der Tankstelle an der Henighuser Straße in Uetze-Hänigsen einen Unfall verursacht. Beim Rückwärtseinparken berührte er einen BMW, der dort geparkt war. Der Hänigser befestigte daraufhin eine handschriftliche Notiz an dem beschädigten Fahrzeug und verließ dann die Unfallstelle – „ohne sich um eine weitere Schadensregulierung zu kümmern“, heißt es im Bericht der Uetzer Polizei. An dem BMW eines Burgdorfers entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Polizeibeamte suchten den 54-Jährigen daraufhin in seiner Wohnung auf. Dabei stellten sie fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das bestätigte der Hänigser ebenso wie seine Schuld an dem Unfall auf dem Tankstellengelände. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Das sollten Unfallverursacher beachten

Keiner ist gefeit davor, beim Autofahren ein anderes Fahrzeug aus Versehen zu beschädigen. Meist hat jedoch niemand die Zeit, lange auf Fahrer oder Fahrerin des beschädigten Autos zu warten. Wie sollte man sich verhalten, um nicht der Unfallflucht bezichtigt zu werden? „Man kann einen Zettel am geschädigten Fahrzeug hinterlassen, auf dem die vollständigen Personalien samt Adresse und Kennzeichen des eigenen Autos angegeben sein müssen“, erläutert Gerd-Alfred Wrede von der Uetzer Polizei. Parallel dazu sollte man die Polizei informieren, dass man ein Fahrzeug oder einen anderen Gegenstand angefahren hat. „Das wäre das Ratsamste“, sagt Wrede. Denn der Zettel könnte verloren gehen, bevor der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkommt.

Von Anette Wulf-Dettmer