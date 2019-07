Bröckel/Uetze

Für Melanie Mau und Martin Schnella ist Musik eine Herzensangelegenheit. Am Freitag, 2. August, geben die beiden Musiker eine Kostprobe ihres Könnens im Antikhof Drei Eichen in Bröckel. Der Ort gehörte wie Uetze zur Leaderregion Aller-Fuhse-Aue. Das Konzert in dem historischen Fachwerkgebäude an der Hau...