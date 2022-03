Die Uetzer Eltern müssen am Dienstag, 8. März, damit rechnen, dass ihre Kinder nur eingeschränkt oder gar nicht betreut werden. Der Grund: Verdi hat für diesen Tag die Beschäftigten in Krippen und Kitas zum Warnstreik aufgerufen.

Verdi ruft zu Warnstreik in Krippen und Kitas auf

