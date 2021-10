Uetze

Die Gemeinde Uetze wird voraussichtlich von den Sportvereinen für die Saison 2020/2021 keine Betriebskostenbeteiligung für die Nutzung der gemeindeeigenen Sporthallen verlangen. Einstimmig hat der Ratsausschuss für Schule, Sport und Kultur empfohlen, wegen der Covid-19-Pandemie auf die Kostenbeteiligung zu verzichten.

Wegen der Pandemie waren die Hallen vom 2. November 2020 bis zum 3. Juni 2021 für die Sportvereine gesperrt. Die Verwaltung könnte daher nur 19 Wochen abrechnen und statt der veranschlagten 20.000 Euro den Klubs nur etwa 6900 Euro in Rechnung stellen.

Weil die Vereine Einnahmeausfälle aufgrund von Mitgliederaustritten sowie dem Wegfall von Kursen, Turnieren und sonstigen Veranstaltungen verkraften müssen, hat die Verwaltung vorgeschlagen, auf die Betriebskostenabrechnung zu verzichten. Sie will so die Vereine in einer für sie schwierigen Situation entlasten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller