Uetze/Hänigsen/Dollbergen

In den Sporthallen darf wieder trainiert werden. Doch von den großen Sportvereinen in der Gemeinde Uetze nutzt bislang offenbar nur der VfL diese Möglichkeit. Die Friesen Hänigsen und der TSV Dollbergen beispielsweise bleiben vorerst lieber im Freien.

„Wir wollen ab dieser Woche wieder in der eigenen Halle und in einer Halle am Schulzentrum trainieren“, sagt Volker Paga, Vorsitzender des VfL Uetze. Diese Möglichkeit nutzten vor allem die Wettkampftänzer und die Gesundheitssportler. Um die Abstandsregeln einzuhalten, dürfen maximal 15 Personen plus Übungsleiter gemeinsam trainieren. Deshalb gehe nichts ohne telefonische Anmeldung, damit „die Übungsleiter den Überblick behalten“, erklärt Paga. „Die Handballer und Volleyballer werden weiter draußen trainieren“, sagt er. Denn die kommunalen Hallen seien für die meisten Ballsportarten zu klein.

Anzeige

Nach jeder Gruppe wird gelüftet

Der Aufwand für die Hallennutzung sei groß, räumt Paga ein. „Aber wir sind heiß darauf, wieder Sport zu machen.“ In der VfL-Halle wurde eine Einbahnregelung ausgetüftelt, damit sich die Ankommenden und diejenigen, die die Halle verlassen, nicht begegnen. Überall dort, wo es eng im Gebäude ist, herrscht Maskenpflicht. Nach jedem Training müssen die Übungsleiter dafür sorgen, dass die Bewegungsflächen und die genutzten Sportgeräte desinfiziert werden. „Deshalb werden den Sportlern, wenn möglich, die Trainingsutensilien mitgegeben“, sagt Paga.

Weitere HAZ+ Artikel

„Nach jeder Gruppe wird die Halle gelüftet, und während des Trainings sollen die Fenster mindestens in Kippstellung geöffnet sein“, führt der VfL-Chef aus. Die Dusch- und Umkleideräume bleiben weiterhin gesperrt. „Wir haben unseren Mitgliedern empfohlen, in Sportkleidung zu kommen.“ Geöffnet sind nur drei Toiletten, die regelmäßig desinfiziert werden.

Friesen ist Reinigungsaufwand zu groß

„Wegen des hohen Reinigungsaufwands verzichten wir weitestgehend auf die Hallennutzung“, sagt Klaus Dahlgrün, Vorsitzender des TSV Friesen Hänigsen. Nur die Tischtennisspieler trainieren in der Halle und die Gymnastikherren bei schlechtem Wetter. Die anderen Gruppen und Sparten wie Base-, Faust-, Hand- und Fußballer bleiben laut Dahlgrün draußen. „Die Hand- und Fußballer trainieren hauptsächlich Technik und Kondition“, erklärt er. Auch die Judokas trainieren auf Abstand, ohne sich anzufassen. Sie treffen sich seit dem Lockdown auf einem Privatgelände im Hänigser Gewerbegebiet.

Auch fürs Training unter freiem Himmel muss jede Sparte ein Hygienekonzept vorlegen. „Ich kontrolliere das öfter und habe festgestellt, es funktioniert“, sagt Dahlgrün. VfL-Chef Paga hat alle Mitglieder angeschrieben und um die Einhaltung der Corona-Regeln gebeten.

TSV bietet Sportabzeichen-Training an

Beim TSV Dollbergen hat sich der Trainingsbetrieb im Freien eingespielt. Die Sporthalle könnte sowieso nicht genutzt werden, denn sie ist zurzeit Baustelle. Zusätzlich zum vereinsinternen Training gibt es die Möglichkeit für jedermann, das Sportabzeichen abzulegen. „Dafür gibt es drei Gruppen an drei Nachmittagen in der Woche“, sagt der Vorsitzende Jürgen Buchholz. Jeder, der dabei sein will – ein Einstieg ist jederzeit möglich – muss sich vorher bei Stefanie Kühne, Telefon (0170) 800 75 72, anmelden.

Der TSV ist zurzeit der einzige Verein im Gemeindegebiet, der Sportabzeichen-Training anbietet. Die Friesen Hänigsen wollen laut Dahlgrün erst im Juli einsteigen.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Anette Wulf-Dettmer