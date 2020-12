Hänigsen/Burgdorf

Ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder eine Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten drohen jetzt einem Burgdorfer Bauunternehmer, wenn der Mann – Eigentümer und Vermieter eines Einfamilienhauses in Hänigsen – bis Sonnabend nicht die Elektrik in dem Gebäude fachgerecht sanieren lässt. Denn seit Montag sitzt die Mieterin, eine Mutter dreier Kinder, ohne Strom, Heizung und warmes Wasser in ihren Räumen. Diese einstweilige Verfügung hat am Mittwoch das Amtsgericht Burgdorf erlassen, der Unternehmer und sein Anwalt kündigen einen Widerspruch gegen den Beschluss an.

Diesen traf das Amtsgericht ohne mündliche Verhandlung und ohne vorherige Anhörung, wie die Anwältin der Mieterin, Ines Petersein, sagt. Ihren Angaben zufolge hatte der Stromversorger Avacon am Montag den Strom abgeschaltet, weil Gefahr im Verzug war. Aufgefallen seien die Mängel einer Partnerfirma, die eigentlich routinemäßig die Gasversorgung kontrollieren sollte, bestätigt Avacon-Sprecherin Michaela Fiedler. Dabei bemerkten die Mitarbeiter, dass die Abdeckung auf dem Stromzähler fehlte und dass die Spannung frei zugänglich war. „Das kann bei Berührungen zu schweren Verletzungen führen“, sagt Fiedler. Zudem hätten die Kabel bereits leicht geschmort und „Geruch entwickelt“.

Anwältin: Problem der defekten Elektrik war lange bekannt

Erst wenn der Stromzähler von einer Installationsfirma getauscht sei, werde Avacon unverzüglich den Strom wieder zuschalten. Die Mieterin informierte daraufhin ihre Anwältin, die noch am Montag beim Amtsgericht den Antrag auf eine einstweilige Verfügung stellte. Denn das Problem der defekten Elektrik sei seit Langem bekannt, nun eskaliere die Situation aber mit dem fehlenden Strom, sagt Petersein. Innerhalb von 24 Stunden gab es die von ihr beantragte einstweilige Verfügung, nach der dem Vermieter – in Burgdorf wegen größerer Bauvorhaben bekannt – genau drei Tage für die Reparatur bleiben.

Diesen Bescheid habe am Mittwoch die Gerichtsvollzieherin zugestellt, nun müsse der Mann handeln, betont Petersein – auch mit Blick darauf, dass die Mutter wegen der desolaten Lage nun kurz vor Weihnachten versuchen müsse, ihre Kinder zu versorgen. „Es gibt weder Licht noch warmes Wasser oder eine funktionierende Heizung“, sagt die Anwältin. Ihre Einschätzung habe wohl auch das Gericht geteilt und wegen der gebotenen Eile auf eine mündliche Verhandlung und Anhörung verzichtet. „Die Sachlage duldet nach dem Vorbringen der antragstellenden Partei keinen Aufschub“, heißt es in dem Beschluss.

Vermieter hat bereits im Oktober einen Prozess verloren

Gegen den will der Vermieter über seinen Anwalt einen Widerspruch einlegen, wie er auf Anfrage sagt. Zu dem Inhalt wolle er sich nicht äußern, er sei jedoch überzeugt, dass die Mieterin die Situation inszeniert und die Zählerstände manipuliert habe. Dafür habe er Belege und Zeugen. Deshalb plane er auch eine Strafanzeige gegen die Hänigserin. Und letztlich, sagt der Burgdorfer, finde er jetzt auch keinen Handwerker, der vor Weihnachten noch die Arbeiten erledigen könne.

„Dass wir so kurzfristig keine Komplettsanierung verlangen können, ist uns klar“, sagt Petersein. Aber die Anlage müsse eben bis zum Sonnabend so repariert werden, dass Avacon den Strom wieder zuschalten könne. „Ich bin überzeugt, dass der Vermieter einen Handwerker findet, schließlich hat er ein Bauunternehmen“, sagt sie und fügt hinzu, es sei bekannt, dass der Vermieter nicht mehr investieren wolle. „Das Haus steht längst zum Verkauf im Internet, deshalb sieht er keinen Grund mehr, sich um die Reparatur zu kümmern.“ Aber: Bereits im Oktober hatten sich beide Seiten vor Gericht wegen einer defekten Heizung gestritten, dabei verlor der Vermieter und musste den Schaden beheben. Weitere Verfahren stehen an, deshalb möchte sich auch sein Anwalt nicht äußern.

Von Antje Bismark