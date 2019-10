Uetze/Schwüblingsen

Der Fahrer, der am Sonntag gegen 9.30 Uhr mit seinem roten Seat Ibiza auf der Kreisstraße 125 im Beerbusch zwischen dem Schwüblingser Kreisel und Schwüblingsen verunglückt ist, hat sich am Sonntagnachmittag bei der Polizei gemeldet. Bei der Geschichte, die er den Beamten auftischte, verwickelte er sich in Widersprüche.

Mehrere Funkstreifenwagen hatten am Sonntag mehrere Stunden nach dem Mann gesucht, da nicht auszuschließen war, dass er nach dem Unfall orientierungslos und verletzt im Wald oder den angrenzenden Feldern herumirrte. Im Laufe des Tages verdichteten sich jedoch die Hinweise, dass der Fahrer sich vom Unfallort entfernt hatte, weil er vermutlich aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum zum Unfallzeitpunkt fahruntüchtig gewesen war.

Fahrer meldet sich Stunden nach dem Unfall per Notruf

Am Montag berichtete eine Sprecherin der Polizei in Uetze, dass der 26-Jährige aus der Gemeinde Edemissen, der auch Halter des Wagens ist, an die Unfallstelle zurückgekehrt sei und sich von dort um 16.10 Uhr per Notruf gemeldet habe. Daraufhin seien die Beamten zum Unfallort gefahren, wo sie den Mann antrafen. Gegenüber den Polizisten erklärte der Autofahrer, der bei der Kollision mit einem Straßenbaum unverletzt blieb, dass er sich an den Unfall nicht erinnern könne.

Staatsanwaltschaft lässt zwei Blutproben nehmen

Auf die Frage, wann er zuletzt Alkohol getrunken hatte, räumte er ein, am Vorabend des Unfalls auf zwei Veranstaltungen gewesen zu sein, bei denen es alkoholische Getränke gab. Die Beamten ließen ihn daraufhin „pusten“, doch der Wert des Atemalkoholtests lag unterhalb der Straftatengrenze. Auf weitere Fragen, was er seit dem Unfall getan und warum er zur Unfallstelle zurückgekehrt sei, konnte der Mann offenbar keine schlüssigen Antworten geben. Deshalb ließ die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft bei dem 26-Jährigen zwei zeitlich versetzte Blutproben nehmen. Damit könne berechnet werden, wie hoch der Promillewert zum Unfallzeitpunkt gewesen war, erklärte die Polizeisprecherin. Das Ergebnis werde in einigen Tagen vorliegen.

