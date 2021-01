Uetze

Das Seifenblasen-Event am Irenensee in Uetze-Dahrenhorst hat am Sonntag ein jähes Ende genommen: Polizisten lösten es auf. Seifenblasenkünstler Eddi Scott erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Nach Ansicht der Polizei verstieß die Veranstaltung in zweifacher Hinsicht gegen die geltenden Corona-Beschränkungen.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover erklärte am Montag auf Anfrage: Der Mann habe für die Mitmachaktion – die Besucher durften mit von Scott zur Verfügung gestellten Materialien selbst Seifenblasen erzeugen – kein Hygienekonzept gehabt, und es habe Desinfektionsmittel gefehlt. Den Hinweis Scotts, dass es sich um ein privates Vergnügen handeln würde, ließen die Einsatzkräfte am Sonntag nicht gelten, eben weil die Zuschauer mitmachen konnten.

Zweiter Vorwurf: Die Abstände zwischen den Zuschauern konnten nicht eingehalten werden. „Zwar beachteten die Zuschauer augenscheinlich die geltenden Corona-Beschränkungen wie Abstände, Mund-Nasen-Bedeckung und Hausstandsregeln, allerdings rannten zahlreiche Kinder den Seifenblasen hinterher, was eine Durchmischung des Publikums zur Folge hatte“, beschreibt der Polizeisprecher die Beobachtungen der Beamten.

Die Polizisten forderten Scott auf, seine Show abzubrechen. Er habe sich einsichtig und kooperativ gezeigt, so der Polizeisprecher, und zudem versichert, die Aktion vorerst nicht wiederholen zu wollen. Künstler Scott kann die Aufregung der Polizei nicht ganz nachvollziehen. Seine Aktion, so sagte er am Sonntag, sei mit den Betreibern des Irenensees abgestimmt gewesen. Zudem glaube er nicht, dass er eine darüber hinausreichende Genehmigung der Behörden benötigt hätte. „Schließlich nehme ich ja keinen Eintritt dafür und verkaufe nichts.“

Informierte jemand die Polizei?

Die Beamten hätten ihm erklärt, dass seine Aktion vergleichbar mit Auftritten von Straßenmusikern sei, die wegen des verschärften Lockdowns nicht mehr erlaubt seien, berichtete Scott. Allerdings hätten die Polizisten erst telefonieren müssen, bevor sie wussten, was für ein Verstoß überhaupt vorliegen könnte.

Der 65-Jährige, der mit bürgerlichen Namen Eduard Tkocz heißt und an den Spreewaldseen wohnt, geht davon aus, dass jemand die Polizei informiert hat. Denn die Polizei sei mit zwei Fahrzeugen vorgefahren. „Alle fünf Beamten waren sehr nett“, sagte Scott am Montag. Sie hätten auch keine Passanten weggeschickt.

Abwechslung in der Pandemie

Auslöser für seine unentgeltlichen Auftritte am Irenensee in den vergangenen Wochen beispielsweise auch an Silvester ist für ihn die Pandemie. „Ich dachte mir, wenn wir nicht zu den Leuten kommen können, sollen die doch zu uns kommen und wir erfreuen sie mit unserer Kunst – unter Wahrung der Abstandsregeln und an der frischen Luft. Wir wussten nicht, dass wir das nicht machen dürfen“, sagte Scott am Montag.

Gemeinsam mit seiner Frau Gerlind gestaltet er seine Seifenblasenaktionen. Sie war auch am Sonntag dabei, unter anderem um die Aktion zu fotografieren. Über die Fotografie ist der ehemalige Lehrer auf die Schönheit der Blasen aus Seifenlauge aufmerksam geworden und arbeitete sich in die Geheimnisse dieser Kunst ein. Bei Auftritten in Kindergärten, bei Hochzeiten und Stadtfesten fliegen ihm die Herzen seiner Zuschauer zu.

Rund 80 Zuschauer verfolgen Flug der Seifenblasen

Gerlind Tkocz, die Frau des Künstlers, präsentiert das Werkzeug Schmetterling. Alle Werkzeuge sind von dem Ehepaar selbst gebaut worden. Quelle: Gabriele Gerner

Auch die Spaziergänger am Irenensee ließen sich von der Magie der schillernden Blasen einfangen: Hunderte von Seifenblasen schwebten über dem Irenensee – mal einzelne riesengroße, mal viele kleinere nebeneinander. Nach und nach scharten sich bis zu 80 Besucher auf der Wiese rund um den Strand und verfolgten das Schauspiel. Kinder rannten aufgeregt zwischen den Seifenblasen umher und versuchten, diese zu fangen.

Von Anette Wulf-Dettmer