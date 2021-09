Uetze

Die Uetzer Gemeindeverwaltung sieht – im Gegensatz zu den Grünen – keine Notwendigkeit, für die Schulen und Kindertagesstätten mobile Raumlüftungsgeräte anzuschaffen. Sie empfiehlt daher den Ratsmitgliedern, auf die Anschaffung solcher Geräte zu verzichten.

Nach der Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen gibt das Land nur einen Zuschuss für mobile Luftreiniger in Klassen- und sonstigen Unterrichtsräumen ohne stationäre Lüftungsanlage, wenn man diese Räume nicht stoßlüften kann – also, wenn die Fenster nur zu kippen oder nur kleine Lüftungsklappen vorhanden sind. Eine Überprüfung habe ergeben, dass sich alle Klassen- und Unterrichtsräume ausreichend lüften lassen, schreibt die Sachbearbeiterin Mailin Weiser in einer Ratsdrucksache.

Gemeinde bekommt kein Geld für Lüfter

Somit bekomme die Gemeinde keine Förderung für mobile Lüfter, sondern müsse die gesamten Anschaffungskosten selbst tragen, gibt Weiser zu bedenken. Nach ihren Berechnungen belaufen sich diese für 142 Geräte in den sechs Schulen der Gemeinde auf rund 572.000 Euro. Das Geld steht nicht im Haushalt zur Verfügung. Der Rat müsste den Betrag nachträglich im Etat 2022 bereitstellen.

„Folgekosten wie für die jährliche Wartung und auch für den regelmäßigen Austausch der Filter durch eine entsprechende Fachfirma wurden noch nicht berücksichtigt“, sagt Waiser. Dafür müsse die Gemeinde jährlich rund 85.000 Euro bezahlen. „Weiter müssten im Vorfeld durch einen Fachplaner die Stromverfügbarkeit und die Leitungen überprüft werden“, fügt sie hinzu. Das Stromnetz in den Schulen sei schon ohne die mobilen Lüfter ausgelastet.

Eine Förderrichtlinie des Landes für Kindertagesstätten gibt es bisher noch nicht. Die Verwaltung hat trotzdem bereits die Lüftungsmöglichkeiten in den Kitas überprüft. Sie sieht fast alle Räume als unproblematisch an – bis auf die Kinderküche und das Sprachlabor in der Hänigser Kita Storchennest, die Werkstatt in der Obershagener Kita Auezwerge und die Cafeteria im Haus Kunterbunt in der Ortschaft Uetze.

Ausschusssitzung dreht sich um Corona-Pandemie In der Sitzung des Schul-, Sport- und Kulturausschusses des Uetzer Rats am Dienstag, 28. September, sollen der Schüler- und der Lehrervertreter über den Schulbetrieb in Corona-Zeiten berichten. Die Grünen wollen, dass die Verwaltung ihre Anfrage zur Lüftung der Räume in den Schulen und Kindertagesstätten beantwortet. Der Ausschuss berät anschließend darüber, ob die Gemeinde mobile Luftreiniger für die Schulen und Kitas anschaffen soll. Der Sportring hat beantragt, im Rathaus eine Stelle für einen Ehrenamtsbeauftragten einzurichten. Außerdem nimmt der Ausschuss zu dem Vorschlag der Verwaltung Stellung, die ehrenamtlich arbeitende Kulturinitiative K4 aus steuerlichen Gründen in das Team Schule, Sport und Kultur einzugliedern.

Messgeräte garantieren Infektionsschutz

Nur Einzelpersonen nutzten die Kinderküche, das Sprachlabor und die Werkstatt, berichtet Weiser. Zudem hielten sich die Nutzer dort nicht dauerhaft auf. Dort könnten Kohlendioxid-Warnmessgeräte sowie ein Nutzungs- und Lüftungskonzept einen ausreichenden Infektionsschutz gewährleisten. „Allein die Cafeteria wird dauerhaft genutzt“, schreibt die Mitarbeiterin des Teams Schule, Sport und Kultur.

Die Cafeteria, die das Haus Kunterbunt als Speiseraum nutzt, ist kein abgeschlossener Raum und geht in den Flur über. Den mobilen Lüfter dürfe man jedoch nicht im Flur aufstellen, weil er dann den Fluchtweg versperre, gibt Weiser zu bedenken. Der einzige mögliche Standort im Speisebereich befinde sich neben der dortigen Säule. Dort sei eine Fußbodensteckdose vorhanden. Um den Mindestabstand von einem Meter einzuhalten, müsse man einen Tisch mit sechs Plätzen entfernen. „Das bedeutet für die Einrichtung den Wegfall von 18 Mittagessen, sodass eine Gruppe nicht mehr als Ganztagsgruppe angeboten werden könnte“, zeigt Weiser die Folgen auf.

In der ersten Septemberhälfte wurde in der Cafeteria ein Kohlendioxidmessgerät installiert. Das hat laut Weiser bisher keine erhöhte Kohlendioxidkonzentration in der Luft angezeigt. Somit erreiche man mit einem Nutzungs- und Lüftungskonzept einen ausreichenden Luftaustausch. „Das Haus Kunterbunt spricht sich gegen die Aufstellung eines mobilen Luftreinigers aus“, schreibt Weiser am Ende ihrer Ausführungen.

Über die Anschaffung von Lüftern berät der Uetzer Ratsausschuss für Schule, Sport und Kultur am Dienstag, 28. September, ab 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller