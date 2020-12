Uetze/Hänigsen

Die Menschen in Hänigsen können aufatmen. Der Verwaltungsausschuss (VA) der Gemeinde Uetze hat am Dienstagabend überraschend dafür gestimmt, das Domizil des Dorftreffs an der Mittelstraße 2 zu sanieren – trotz der von 1,45 auf 2,17 Millionen Euro gestiegenen Kosten. „Ich gehe davon aus, dass auch der Rat am 15. Dezember zustimmen wird“, sagte Bürgermeister Werner Backeberg am Tag nach der VA-Sitzung.

Wegen der Kostenexplosion hat die CDU-Ratsfraktion große Bedenken, ob die finanzschwache Gemeinde das Gebäude tatsächlich sanieren sollte. Das hatte der Vorsitzende der CDU und Mehrheitsgruppe im Rat, Dirk Rentz, mehrfach gesagt. Deshalb hatte der Vorsitzende der Kunstspirale Hänigsen – der Verein ist Träger des Dorftreffs – noch am Montag erklärt, dass er angesichts der Debatte um die Zukunft des Dorftreffs fürchte.

„Eine große Investition für die Gemeinde“

„Es ist eine große Investition für die Gemeinde“, sagte auch Backeberg. „Wir haben uns dieselben Fragen wie die Politiker gestellt und intern in der Verwaltung auch abgewogen, ob wir tatsächlich sanieren sollen“ Angesichts der zugesagten Fördergelder sei die Entscheidung zugunsten des Dorftreffs gefallen. Aus mehreren Töpfen wird die Gemeinde rund 780.000 Euro Zuschüsse für die Sanierung bekommen. Das Geld fließt aber nur, wenn die Arbeiten, bis 1. April 2022 abgeschlossen und abgerechnet sind. Deshalb drängt die Zeit.

Denn es gibt viel zu tun: Im Erd- und Obergeschoss ist die Gebäudesubstanz und -hülle instand zu setzen. Toiletten und Eingang müssen barrierefrei umgestaltet werden. Grund für die Kostensteigerung war, dass auch Schadstoffsanierung, Verbesserung des Brandschutzes und Erneuerung der Technik samt Installation einer Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage anstehen.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer