Uetze

Der Parkplatz am Irenensee in Uetze ist am ersten Tag des Jahres gut gefüllt. Neben vielen Autos mit hannoverschen Kennzeichen stehen Fahrzeuge aus den Landkreisen Peine und Celle. Es sind alles Ausflügler, denn der Campingplatz ist wegen Corona geschlossen. Das leicht frostige Wetter – auf dem See hat sich an vielen Stellen eine hauchdünne Eisschicht gebildet – und der Sonnenschein haben viele Menschen in das Naherholungsgebiet gelockt. In der weitläufigen Landschaft können die Besucher auf Abstand bleiben und so auf das Tragen von Mund-Nase-Maske verzichten.

Vor allem Familien mit Kindern sind am Neujahrstag am See unterwegs, denn am Strand können die Jungen und Mädchen an den attraktiven Spielgeräten klettern und rutschen. Wildgänse, die sonst die Wege und Ufer des Sees bevölkern und sich auch von Spaziergängern nicht stören lassen, machen sich an diesem Nachmittag hingegen rar. Nur ein einsames Tier ist zu sehen. Es steht im Schlamm eines Seearms, der kaum noch Wasser hat.

Anzeige

Ausflügler am Irenensee in Uetze, der derzeit einen extrem niedrigen Wasserstand hat. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Zur Galerie Viele Menschen nutzen die weitläufige Landschaft rund um den Irenensee für einen Neujahrsspaziergang. Auffällig ist zurzeit der niedrige Wasserstand des Sees.

See hat extrem niedrigen Wasserstand

Der gesamte Irenensee scheint unter Wassermangel zu leiden. In dem Teil des Sees, der dem Eingang am nächsten liegt, ist das Wasser weit vom Ufer zurückgewichen. Stattdessen ist der schlammige Seegrund auf einer Fläche so groß wie ein halber Fußballplatz zu sehen Auffällig ist auch die kleine Ansammlung von Felsen in einem anderen Bereich des See. So hoch aus dem Wasser wie am Neujahrstag ragt sie normalerweise nicht. Liegt es an zu wenig Regen, oder ist das Wasser absichtlich abgesenkt worden? Warum der Wasserstand zurzeit so niedrig ist, konnte an den Feiertagen nicht in Erfahrung gebracht werden.

Der Wasserstand ist in Teilen des Irenensees zurzeit extrem niedrig. Große Bereiche sind trocken gefallen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Polizei : Silvester war sehr ruhig

Der Jahreswechsel in Uetze ist ruhig über die Bühne gegangen. Wie ein Sprecher der Polizei Burgdorf auf Anfrage berichtet, seien sowohl in Uetze als auch in Burgdorf „mehrere Kontrollkräfte unterwegs gewesen“, ohne jedoch Verstöße gegen die Corona-Auflagen zu beobachten. Zwar wurden vereinzelt Böller und Raketen gezündet, doch an den Verbotszonen in Uetze hat offenbar niemand geböllert. „Insgesamt war es sehr ruhig an Silvester“, sagt der Polizeibeamte.

Von Anette Wulf-Dettmer