Darüber ärgern sich der siebenjährige Luis, sein zwei Jahre älterer Bruder und deren neun Jahre alten Freunde Jonas und Paul aus Uetze-Eltze, wenn sie hin und wieder in der Feldmark spielen: über den Müll, den einige Einwohner achtlos in der Natur wegwerfen. Daher fragten sie Pauls Vater, den Eltzer Ortsbrandmeister Thomas Hasse, ob sie nicht Müll in der Gemarkung einsammeln dürften.

Zunächst zogen die vier Jungen mit einem Eimer los. Beim zweiten Mal mit einem Abfallbeutel. Für ihre jüngste Müllsammelaktion spannten sie einen Anhänger hinter ein Gokart. Während des Sammelns stellten die vier Kinder fest, dass sie den Anhänger wirklich für den Abtransport benötigten. Sie entdeckten in der Feldmark eine Mikrowelle und einen ausgedienten Feuerlöscher. Außerdem fanden sie Plastiktüten und andere Kunststoffe, mit denen sie drei Müllsäcke füllten.

Feuerwehr bedankt sich bei den fleißigen Sammlern

„Für ihren großartigen Einsatz für den Ort möchte sich die Eltzer Feuerwehr stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger bedanken und den fleißigen Sammlern ein kleines Geschenk bereiten“, sagt Heiko Viereck, Pressewart der Ortsfeuerwehr. Sie bekommen nach dem Laternenumzug am Freitag, 5. November, umsonst eine Bratwurst und ein Getränk.

Die Ortsfeuerwehr lädt zu dem Umzug alle Eltzer Kinder ein. Start ist um 18 Uhr am alten Spritzenhaus, der heutigem Heimatstube 1, an der Bornstraße.

