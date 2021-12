Uetze

Mit ihren Lösungen der ersten vier Aufgaben aus verschiedensten Bereichen der Biologie haben Johanna Burghardt, David Wagner, Jonathan Schuster und Katharina Meine des Uetzer Gymnasiums Unter den Eichen so gut punkten können, dass sie in die zweite Runde der Internationalen Biologie-Olympiade (IBO) gekommen sind.

Aufgaben über dem Niveau des Schulstoffs

Alle vier gehören zum Biologie-Leistungskurs von Frauke Perl. Hatten es schon die Aufgaben in Runde eins, die mithilfe von Fachliteratur und Expertise als Hausaufgabe zu lösen waren, in sich, sind die Ansprüche in der nächsten Runde um einiges höher. Bereits die Aufgaben in der ersten Runde hätten über dem Niveau des Schulstoffes gelegen, berichtet Marion Arlt, Pressebeauftragte des Gymnasiums.

In der vergangenen Woche ging es dann für Johanna, David, Jonathan und Katharina an die zweite Aufgabenrunde: Sie hatten 120 Minuten Zeit, um 30 Multiple-Choice-Fragen zu beantworten und sechs komplexe Aufgaben aus den Bereichen Anatomie und Physiologie von Mensch und Tier, Cytologie, Genetik und Evolution, Botanik, Ökologie, Systematik und Verhaltensforschung zu lösen. Ist ihre Leistung überzeugend, geht es für sie in die dritte Runde des Vorentscheids.

IBO-Vorentscheid in Kiel

Diese findet im Februar am Leibniz-Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel statt. Dort werden Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland von Experten trainiert. Am Ende wird eine Auswahl getroffen, wer an der Endrunde der IBO im Juli 2022 in Armenien teilnimmt. Dort werden an die 300 junge Frauen und Männer aus 70 Staaten erwartet.

Teilnehmer aus 70 Staaten

Angefangen hat die IBO mit Vertretern aus sechs Nationen – das war 1990. Während die Teilnehmerzahl im Laufe von mehr als 30 Jahren gewachsen ist, ist ihr Ziel dasselbe geblieben. Mit dem alljährlichen Wettbewerb sollen das Interesse am Lösen biologischer und ökologischer Fragestellungen ebenso gefördert werden wie freundschaftliche Kontakte zwischen jungen Menschen unterschiedlicher Länder.

Von Anette Wulf-Dettmer