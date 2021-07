Dollbergen

In zahlreichen Dollberger Straßen liegen noch Trinkwasserleitungen, die Anfang der 1960er-Jahre verlegt worden sind. In vier Straßen der Uetzer Ortschaft – Im Eckerkampsfeld, Sanders-Thielen-Weg, Ostlandweg und Gasolinenweg – will der Wasserverband Peine ab Mitte August diese durch neue blaue Kunststoffrohre ersetzen. Insgesamt werden rund 750 Meter Trinkwassernetz in den nächsten vier Monaten erneuert. Kosten: circa 350.000 Euro.

Die Fachfirma PRT wird im Bereich der Straße Im Eckerskampsfeld mit den Bauarbeiten beginnen. Die Trinkwasserversorgung in den vier Straßen werde während der Bauzeit über das bestehende Netz gesichert, erklärt Bauleiter Sven Harnagel vom Peiner Wasserverband, der in Uetze für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung zuständig ist. „Erst wenn die neuen Leitungen die Druck- und Hygieneproben bestanden haben, werden sie ins Ortsnetz eingebunden.“ Danach würden die rund 40 Hausanschlüsse in den vier Straßen an die neue Leitung angeschlossen. Für diese Arbeiten müsse die Wasserversorgung kurzzeitig unterbrochen werden.

Firma verzichtet auf offene Bauweise

Die Baufirma wird die neuen Leitungen – wo immer es geht – im sogenannten Horizontalbohrspülverfahren verlegen, sodass nur Baugruben ausgehoben und nicht die Straße oder der Gehweg auf ganzer Länge aufgerissen werden muss. Allerdings, räumt Harnagel ein, gebe es auch Bereiche, in denen die Leitungen nur in offener Bauweise zu verlegen seien. Gleichzeitig versichert er: „Wir halten die Einschränkungen für die Anlieger und den Verkehr dabei so gering wie möglich.“ Die Baufirma werde die Anwohner über Einschränkungen rechtzeitig informieren.

Horizontalbohrspülverfahren: Statt durchgehend die Straßen aufzubuddeln, werden nur Baugruben ausgehoben und die neue Trinkwasserleitung computerüberwacht unterirdisch zwischen den einzelnen Gruben verlegt. Quelle: Wasserverband Peine (Symbolbild)

Viele alte Leitungen in Dollbergen

Die Sanierung der Trinkwasserversorgung in den vier Dollberger Straßen hat für den Wasserverband laut Verbandssprecherin Sandra Ramdohr oberste Priorität. Der Verband habe ein Prioritätenprogramm, das die Investitionen im Trinkwasserbereich steuere. Aus Alter, Zustand und etwaigen Schäden der jeweiligen Leitungen werde eine Priorisierung entwickelt. „In älteren Leitungen bilden sich natürliche Ablagerungen an den Innenwänden, wie beispielsweise Eisenpartikel, die den Rohrdurchfluss verringern. Zudem besteht die Möglichkeit von Trübungen“, zählt der Bauleiter die Beeinträchtigungen auf.

Im Herbst 2020 hatte der Wasserverband in Dollbergen die Trinkwasserleitungen in der Hermann-Löns- und der Wilhelm-Busch-Straße erneuern lassen. Anfang dieses Jahres ist in der Ladestraße eine neue Trinkwasserleitung verlegt worden. In Eltze sind noch bis etwa Mitte Oktober Bauarbeiter im Auftrag des Wasserversorgers damit beschäftigt, in mehreren Straßen des Dorfs zahlreiche Anschlussleitungen an die Abwasserkanäle zu erneuern.

Von Anette Wulf-Dettmer